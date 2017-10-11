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Рафаэль Надаль истребил Джареда Дональдсона во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Надаль истребил Дональдсона во втором круге
Eurosport

3 ч. назад

Испанец легко победил со счетом 6:2, 6:1 и вышел в третий раунд.

Игра продолжалась всего 54 минуты. Надаль 5 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки.

Дональдсон сделал 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и ни разу даже не заработал брейк-пойнта.

Прежде 31-летний испанец и 21-летний американец не встречались. Надаль одержал 62-ю победу в сезоне-2017.

  • В третьем раунде Рафаэль сыграет с Фабио Фоньини.
  • Призовой фонд соревнований составляет 5,926 млн долларов.

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