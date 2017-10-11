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Александр Долгополов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Долгополов вышел в третий круг
Eurosport

2 ч. назад

Во втором раунде украинец победил Фелисиано Лопеса – 7:6(4), 1:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минут. Долгополов взял 2 подачи соперника, 10 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Испанец ответил 22 эйсами, 3 брейками при 4 двойных.

Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.

  • В третьем круге Долгополов сыграет с победителем матча Диего Шварцман – Роджер Федерер.
  • Призовой фонд соревнований составляет 5,926 млн долларов.

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