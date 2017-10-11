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Александр Долгополов вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Во втором раунде украинец победил Фелисиано Лопеса – 7:6(4), 1:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минут. Долгополов взял 2 подачи соперника, 10 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Испанец ответил 22 эйсами, 3 брейками при 4 двойных.
Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.
- В третьем круге Долгополов сыграет с победителем матча Диего Шварцман – Роджер Федерер.
- Призовой фонд соревнований составляет 5,926 млн долларов.
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