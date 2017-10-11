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Роджер Федерер обыграл Диего Шварцмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Швейцарец провел первый официальный матч с US Open.
Роджер Федерер за 1 час 35 минут одолел Диего Швармана – 7:6(4), 6:4. Швейцарец выполнил 14 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.
Шварцман ответил тремя подачами навылет, одной двойной и взял одну подачу соперника.
- Федерер выиграл все 4 матча против теннисиста из Аргентины.
- В третьем круге «Мастерса» Роджер сыграет с Александром Долгополовым.
- Федерер не выступал на турнирах после поражения в четвертьфинале US Open от Хуана Мартина дель Потро.
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