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Роджер Федерер обыграл Диего Шварцмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Федерер обыграл Шварцмана и вышел в третий круг
Eurosport

38 мин. назад

Швейцарец провел первый официальный матч с US Open.

Роджер Федерер за 1 час 35 минут одолел Диего Швармана – 7:6(4), 6:4. Швейцарец выполнил 14 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Шварцман ответил тремя подачами навылет, одной двойной и взял одну подачу соперника.

  • Федерер выиграл все 4 матча против теннисиста из Аргентины.
  • В третьем круге «Мастерса» Роджер сыграет с Александром Долгополовым.
  • Федерер не выступал на турнирах после поражения в четвертьфинале US Open от Хуана Мартина дель Потро.

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