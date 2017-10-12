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Хуан Мартин дель Потро выбил Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Аргентинец справился с соперником в трех сетах – 3:6, 7:6(5), 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. На двоих Дель Потро и Зверез сообразили 34 эйса (12-22) и допустили одну двойную (0-1). Аргентинец реализовал 1 брейк-пойнт из 3, немец – 1 из 2.
Соперники провели первый очный матч.
- В четвертьфинале Дель Потро сыграет с победителем матча между Джоном Изнером и Виктором Троицки.
- Зверев занимает третье место в рейтинге ATP, Дель Потро – 16-й.
- Александр гарантировал себе участие сразу в двух Итоговых турнирах года: взрослом и для игроков не старше 21 года.
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