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Хуан Мартин дель Потро выбил Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Дель Потро выбил Зверева в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Аргентинец справился с соперником в трех сетах – 3:6, 7:6(5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. На двоих Дель Потро и Зверез сообразили 34 эйса (12-22) и допустили одну двойную (0-1). Аргентинец реализовал 1 брейк-пойнт из 3, немец – 1 из 2.

Соперники провели первый очный матч.

  • В четвертьфинале Дель Потро сыграет с победителем матча между Джоном Изнером и Виктором Троицки.
  • Зверев занимает третье место в рейтинге ATP, Дель Потро – 16-й.
  • Александр гарантировал себе участие сразу в двух Итоговых турнирах года: взрослом и для игроков не старше 21 года.

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