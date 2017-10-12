Диего Шварцман: «Роджер, я знаю, что ты нарочно меня ударил»

Диего Шварцман уступил Роджеру Федереру в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае – 6:7(4), 4:6.

Во втором сете случился забавный момент, после которого улыбка не спадала с лиц игроков и болельщиков. После неточной подачи Шварцмана Роджер отбил мяч и попал им в соперника, который не очень-то пытался отвернуться от него. Диего немного поморщился и продолжил игру. После матча аргентинец припомнил эпизод и в шутку обратился к Федереру в твиттере.

«Роджер, я знаю, что ты нарочно меня ударил», – написал Диего.

Шварцман – один из самых маленьких теннисистов ATP-тура. Его рост 170 сантиметров.

Федерер в третьем круге «Мастерса» сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

Роджер занимает второе место в рейтинге ATP, Шварцман – 26-й.

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