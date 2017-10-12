Рафаэль Надаль отдал Фабио Фоньини 4 гейма и встретится с Григором Димитровым в четвертьфинале

Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Шанхае, разгромив в двух сетах Фабио Фоньини – 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. На счету Надаля 7 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Испанец не допустил ни одной двойной ошибки.

Рафа увеличил счет личных встреч – 10:3.

В четвертьфинале «Мастерса» Надаль сыграет с Григором Димитровым.

Последний раз испанец и болгарин встречались 5 дней назад на турнире в Пекине.

Тот матч завершился победой Рафы в трех партиях.

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