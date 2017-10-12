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Роджер Федерер сломил Александра Долгополова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Федерер сломил Долгополова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Eurosport

7 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Матч третьего круга принес победу швейцарцу – 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту. Федерер 11 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и допустил 1 двойную ошибку. Долгополов ответил 6 эйсами при 1 двойной. Украинец ни разу не взял подачу соперника.

Федерер всухую ведет в личном противостоянии – 5-0.

  • В четвертьфинале Роджер сразится с Ришаром Гаске.
  • Призовой фонд шанхайского «Мастерса» 5,925 млн долларов.
  • Сетка «Мастерса» в Шанхае

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