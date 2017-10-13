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Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова во второй раз за 6 дней
Испанец пробился в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Шанхае переиграл Григора Димитрова в трех сетах – 6:4, 6:7(4), 6:3. Матч продолжался 2 час 35 минут. Надаль выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.
На счету Димитрова 13 эйсов и 4 двойные. Болгарин ни разу не взял подачу соперника.
- Счет личных встреч стал 10-1 в пользу Надаля.
- В полуфинале Рафа сыграет с Марином Чиличем, справившимся с Альбертом Рамосом.
- Надаль и Димитров встречались 6 дней назад в полуфинале турнира в Пекине, и тогда победу в трех сетах также добыл Рафа.
- Победная серия испанца теперь насчитывает 15 матчей.
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