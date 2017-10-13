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Рафаэль Надаль сравнялся с Андре Агасси по победам за карьеру
Испанец в шаге от попадания в топ-5.
Рафаэль Надаль переиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Пекине Григора Димитрова – 6:4, 6:7(4), 6:3.
Победа над болгарином стала для испанца 870-й в карьере и позволила сравняться с Андре Агасси. Следующим Надаль может опередить Джона Макинроя, у которого 878 выигранных встреч.
- Лидирует по числу побед Джимми Коннорс (1256).
- Из действующих теннисистов сильнейший Роджер Федерер: швейцарец выиграл 1121 матч.
- В полуфинале турнира в Пекине Надаль встретится с Марином Чиличем.
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