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Рафаэль Надаль сравнялся с Андре Агасси по победам за карьеру

Надаль сравнялся с Агасси по победам за карьеру
Eurosport

29 мин. назад

Испанец в шаге от попадания в топ-5.

Рафаэль Надаль переиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Пекине Григора Димитрова – 6:4, 6:7(4), 6:3.

Победа над болгарином стала для испанца 870-й в карьере и позволила сравняться с Андре Агасси. Следующим Надаль может опередить Джона Макинроя, у которого 878 выигранных встреч.

  • Лидирует по числу побед Джимми Коннорс (1256).
  • Из действующих теннисистов сильнейший Роджер Федерер: швейцарец выиграл 1121 матч.
  • В полуфинале турнира в Пекине Надаль встретится с Марином Чиличем.

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