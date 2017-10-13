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Роджер Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае на Хуана Мартина дель Потро

Федерер вышел в полуфинал на Дель Потро
Eurosport

1 час назад

В четвертьфинале швейцарец переиграл Ришара Гаске – 7:5, 6:4.

За 1 час 18 минут Федерер 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 8 и допустил 2 двойные ошибки. Гаске избежал двойных, но сделал лишь по 1 эйсу и брейку.

Федерер увеличил преимущество в личном противостоянии до восьмикратного – 16-2.

  • В полуфинале соперником Федерера станет Хуан Мартин дель Потро.
  • Вторую путевку в финал разыграют Марин Чилич и Рафаэль Надаль.
  • Призовой фонд турнира составляет 5,925 млн долларов.
  • Сетка «Мастерса» в Шанхае.

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