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Рафаэль Надаль вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
В полуфинале испанец обыграл хорвата Марина Чилича.
Матч завершился со счетом 7:5, 7:6(3) в пользу лидера мирового рейтинга. Надаль допустил 40 невынужденных ошибок и сделал 23 виннера. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.
Надаль обошел американца Андре Агасси, одержав 871-ю победу в карьере. Испанец вышел на шестое место по победам среди теннисистов Открытой эпохи.
- В финале Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
- Для испанского теннисиста финал в Шанхае станет десятым в сезоне.
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