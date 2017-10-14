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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль разыграют титул «Мастерса» в Шанхае

Федерер и Надаль разыграют титул в Шанхае
Eurosport

1 час назад

В полуфинале швейцарец одолел Хуана Мартина дель Потро – 3:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету Федерера 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Швейцарец не допустил ни одной двойной ошибки.

Дель Потро выполнил 12 подач навылет, допустил 1 двойную и реализовал единственный брейк-пойнт.

  • Счет личных встреч стал 14-6 в пользу Федерера.
  • В финале Роджер сыграет с Рафаэлем Надалем, который переиграл Марина Чилича.
  • Для Надаля финал турнира в Пекине станет 10-м в сезоне, Федерер поспорит за шестой титул.

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