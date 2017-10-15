Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае и взял шестой титул в сезоне

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:3

Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Федерера 10 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Роджер и Рафа не допустили ни одной двойной ошибки. На счету Надаля 4 эйса. За матч испанец ни разу не добрался до брейк-пойнтов.

Счет личных встреч стал 23-15 в пользу Надаля.

Роджер Федерер выиграл шестой титул в сезоне и 94-й в карьере.

Швейцарец сравнялся с Надалем по количеству трофеев в 2017-м.

Надаль возглавляет рейтинг ATP, Федерер – второй.

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