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Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае и взял шестой титул в сезоне

Федерер обыграл Надаля и взял шестой титул в сезоне
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Швейцарец сравнялся с испанцем по количеству трофеев в сезоне.

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:3

Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Федерера 10 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Роджер и Рафа не допустили ни одной двойной ошибки. На счету Надаля 4 эйса. За матч испанец ни разу не добрался до брейк-пойнтов.

Счет личных встреч стал 23-15 в пользу Надаля.

  • Роджер Федерер выиграл шестой титул в сезоне и 94-й в карьере.
  • Швейцарец сравнялся с Надалем по количеству трофеев в 2017-м.
  • Надаль возглавляет рейтинг ATP, Федерер – второй.

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