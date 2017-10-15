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Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае и взял шестой титул в сезоне
Швейцарец сравнялся с испанцем по количеству трофеев в сезоне.
Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:3
Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету Федерера 10 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Роджер и Рафа не допустили ни одной двойной ошибки. На счету Надаля 4 эйса. За матч испанец ни разу не добрался до брейк-пойнтов.
Счет личных встреч стал 23-15 в пользу Надаля.
- Роджер Федерер выиграл шестой титул в сезоне и 94-й в карьере.
- Швейцарец сравнялся с Надалем по количеству трофеев в 2017-м.
- Надаль возглавляет рейтинг ATP, Федерер – второй.
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