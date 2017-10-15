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Роджер Федерер выиграл гейм у Рафаэля Надаля, сделав 4 эйса подряд
Джон кто? Изнер?
По всей видимости, шансов у Рафы в финале шанхайского «Мастерса» было действительно немного. Родж вырубил первую ракетку мира на 73 минуты. Швейцарец объяснил сопернику, что его ждет, уже в шестом гейме матча.
Четыре подачи – четыре эйса.
- Роджер Федерер победил со счетом 6:4, 6:3 и выиграл шестой титул в сезоне.
- Швейцарец сравнялся с Надалем по количеству трофеев в 2017-м.
- Надаль возглавляет рейтинг ATP, Федерер – второй.
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