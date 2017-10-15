Шанхайский краб. Рафаэль Надаль преклонился перед Роджером Федерером еще до начала финального матча

Турнир в Шанхае впервые за пять лет получил по заслугам: предпоследний «Мастерс» сезона ежегодно собирал самые сочные теннисные имена, но почти всегда на выходе получал скучный, предсказуемый финал. Последний раз действительно топовый решающий матч случился на турнире 2013 года, когда Джокович с трудом завалил Маррея.

В 2017-м все снова складывалось против организаторов: вместо полномасштабной бойни большой четверки из-за травм перед ними открылась слабая перспектива на финал Федерер – Надаль – сражение, каждое из которых воспринимают как последнее. Оно действительно было под вопросом: если Рафаэль набрал ритм и уничтожал соперников на протяжении 16 матчей, то форма Роджера вызывала вопросы из-за месячных каникул.

Судьба подтасовала все так, чтобы лучшие теннисисты планеты встретились в четвертый раз за год: разогнавшемуся Надалю было все равно, с кем играть, а самые острые парни из половины Федерера – Зверев, Тим и Дель Потро – при любых раскладах убивали бы друг друга до полуфинала. Победителем из стычки вышел аргентинец, но новое повреждение левого запястья сыграло решающую роль в полуфинале.

Швейцарец и испанец были очень убедительны до финала, поэтому сражение за титул ожидалось жирным и кровопролитным. Надаль впервые за несколько матчей оказался фаворитом не только из-за субъективных оценок букмекеров (1,75 на 2,25 в пользу Рафы), но и по качеству игры на последних турнирах. И все равно это его не спасло.

Испанец оказался не готов, перегорел, устал. Все слилось воедино и на несколько ступеней возвысило одного короля над другим. «Я выполнял совершенно невероятные удары, которые против других игроков прошли бы навылет», – отмечал крутость Надаля после полуфинала Марин Чилич. За день до встречи с Федерером Рафа показывал божественный теннис, но в финале оказался действительно плох.

Одной из причин стала длительная победная серия испанца: 16 успешных матчей подряд, два титула – бензин закончился в самый неподходящий момент. Вечно бодрый испанец был как никогда жалок в защите, с трудом боролся и почти не добегал. За матч не было ни одного момента, чтобы он ускорился и пустил фантастическую контратакующую дугу в обвод соперника – самый яркий показатель. Еще один нехарактерный эпизод случился при счете 4:3 во втором сете: один из мячей Надаль без интереса саданул на чужую половину и махнул рукой. Лидер рейтинга отчаялся за полтора гейма до поражения и бросил бороться – нонсенс.

Из-за нехватки сил Рафа почти не использовал коронный прием с забеганием под форхенд. Считанные попытки завершились невнятными плевками в коридор. Федерер же включил режим турбо и был бесподобен. Швейцарский солист к удивлению отказался от походов к сетке и уничтожил Надаля в его любимой игре на задней линии. При этом Роджер решил исход встречи еще до ее начала, а закрепил в первом гейме: стальная самоуверенность Федерера отозвалась в ногах и на лице Рафы, который лопнул от напряжения прямо на старте матча. Для отца тенниса, который проиграл на своей подаче безумные восемь очков, добить противника оказалось делом техники.

Во время награждения Надаль произнес дежурные слова, поблагодарил фанатов и отметил игру соперника. Рафаэль не выглядел беспокойным, улыбался и шутил с Федерером. Испанец глубоко закопал грусть и на тон снизил ноту отчаяния. И хот четыре года без побед над Федерером беспокоят его, он понимает: после ухода Роджера именно он будет править королевством ATP.

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:3

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