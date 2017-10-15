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Роджер Федерер: «Не удивлен результатом, потому что всю неделю чувствовал себя отлично»

Федерер: «Не удивлен результатом, потому что всю неделю чувствовал себя отлично»
Eurosport

54 мин. назад

Швейцарец привык быть лучшим.

Триумфатор «Мастерса» в Шанхае Роджер Федерер рассказал о самочувствии и поделился эмоциями от победы.

«Я совсем не нервничал перед матчем, что очень приятно. Точно знал, как именно буду действовать. Вышел и начал очень хорошо, так что сразу почувствовал себя спокойно. Хотя я всегда помню, что Рафа может в любой момент почувствовать свою игру, найти свои удары. Я это прекрасно понимал даже с тройным брейк-поинтом.

Прием на этой неделе был хорош с первого матча. Можно сказать, что лучшую игру я оставил напоследок. Не удивлен результатом, потому что всю неделю чувствовал себя отлично – так бывает, когда приезжаешь на турнир заранее. Не всегда получается так сделать, но в этот раз у меня было шесть дней на подготовку к первому матчу», – рассказал Федерер официальному сайту ATP.

  • Федерер переиграл в финале «Мастерса» Рафаэля Надаля и сравнялся с ним по количеству титулов в 2017-м (по шесть).
  • На счету Роджера стало 94 титула.
  • Надаль возглавляет рейтинг ATP, Федерер – второй.

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