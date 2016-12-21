AFP
Хуан Мартин дель Потро обошел Лионеля Месси и стал спортсменом года в Аргентине
28-летний теннисист выиграл награду во второй раз в карьере.
Церемония вручения прошла в среду в Буэнос-Айресе. Игрока «Барселоны» Лионеля Месси назвали футболистом года, но в главной номинации – «Спортсмен года» – победил Дель Потро. Лауреата награды выбирали аргентинские спортивные журналисты, сообщает La Nacion.
- Дель Потро уже признавался лучшим спортсменом Аргентины в 2009 году. Месси получал эту премию лишь однажды – в 2011-м.
- Ранее Дель Потро стал обладателем награды ATP «Возвращение года». В августе он взял серебро теннисного турнира на Олимпиаде-2016. В ноябре Дель Потро вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Дэвиса.
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