AFP

Хуан Мартин дель Потро обошел Лионеля Месси и стал спортсменом года в Аргентине

Дель Потро обошел Месси и стал спортсменом года в Аргентине
Eurosport

Вчера в 20:51

28-летний теннисист выиграл награду во второй раз в карьере.

Церемония вручения прошла в среду в Буэнос-Айресе. Игрока «Барселоны» Лионеля Месси назвали футболистом года, но в главной номинации – «Спортсмен года» – победил Дель Потро. Лауреата награды выбирали аргентинские спортивные журналисты, сообщает La Nacion.

  • Дель Потро уже признавался лучшим спортсменом Аргентины в 2009 году. Месси получал эту премию лишь однажды – в 2011-м.
  • Ранее Дель Потро стал обладателем награды ATP «Возвращение года». В августе он взял серебро теннисного турнира на Олимпиаде-2016. В ноябре Дель Потро вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Дэвиса.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
3 999 просмотров10 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 483 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Петра Квитова пропустит полгода из-за нападения
2
Петра Квитова получила ножевое ранение в результате нападения
3
Хуан Мартин дель Потро обошел Лионеля Месси и стал спортсменом года в Аргентине
4
Призовой фонд Australian Open-2017 составит более 36 миллионов долларов
5
Виктория Азаренко родила сына
6
Роджер Федерер стал финалистом голосования GQ на звание самого стильного мужчины мира
7
Победитель «Ролан Гаррос»-1998 вошел в тренерский штаб Рафаэля Надаля
8
Как Федерер тратит самые большие гонорары в мужском теннисе
Вчера в 22:04
Петра Квитова пропустит полгода из-за нападения
Вчера в 20:51
Хуан Мартин дель Потро обошел Лионеля Месси и стал спортсменом года в Аргентине
Вчера в 14:48
Призовой фонд Australian Open-2017 составит более 36 миллионов долларов
20/12/2016 в 15:10
Петра Квитова получила ножевое ранение в результате нападения
20/12/2016 в 12:54
Роджер Федерер стал финалистом голосования GQ на звание самого стильного мужчины мира
20/12/2016 в 09:15
Виктория Азаренко родила сына
19/12/2016 в 14:47
Энди Маррей в третий раз подряд стал спортсменом года по версии BBC
17/12/2016 в 22:10
Победитель «Ролан Гаррос»-1998 вошел в тренерский штаб Рафаэля Надаля