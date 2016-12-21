AFP
Петра Квитова пропустит полгода из-за нападения
Чешская теннисистка перенесла операцию после нападения в собственном доме.
О сроках восстановления Квитовой рассказал врач Радек Кебрле, оперировавший теннисистку. «Когда мы говорим о спортивных нагрузках на руку, то предполагаем период около шести месяцев», – сказал Кебрле.
- Во вторник утром в чешском городе Простеёв неизвестный попал в дом теннисистки под ложным предлогом. В результате нападения 26-летняя Квитова получила повреждение сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.
- Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели операцию длительностью почти четыре часа.
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