Петра Квитова: «Уже могу шевелить пальцами руки – это лучший подарок на Рождество»

«Вчера утром на приеме у врача я пошевелила пальцами левой руки. Думаю, это лучший подарок на Рождество, который я могла пожелать.

Теперь мне остается ждать. Неважно, сколько займет восстановление: три месяца, полгода или год. Но я точно хочу вернуться на корт и приложу все усилия, чтобы это свершилось», – сказала Квитова на пресс-конференции.

20 декабря Квитова подверглась нападению, когда неизвестный злоумышленник проник в ее дом под ложным предлогом.

Петра получила повреждение сухожилий левой руки, травмы всех пальцев и двух нервов. Теннисистка была госпитализирована и перенесла операцию длительностью в 4 часа.

По прогнозам врачей, чешская теннисистка вернется на корт через полгода.

Квитова – двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014).

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