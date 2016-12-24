Ли На родила второго ребенка

В пятницу экс-вторая ракетка мира Ли На и ее супруг Шань Цзян, или Деннис, во второй раз стали родителями. Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу.

В 2015 году Ли На родила дочку по имени Алиса. Девочка появилась на свет 3 июня – в четвертую годовщину победы матери на «Ролан Гаррос».

Ли На – победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, включая «Ролан Гаррос»-2011 и Australian Open-2014. В сентябре 2014 года китаянка завершила карьеру.

На этой неделе пополнение произошло в семье еще одной двукратной чемпионки мэйджоров Виктории Азаренко. Белоруска родила мальчика. Имя ребенка не сообщается.

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