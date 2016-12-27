AFP

Серена Уильямс: «Люди не выносят меня, потому что я черная, мощная и уверена в себе»

Серена: «Люди не выносят меня, потому что я черная, мощная и уверена в себе»
Eurosport

Вчера в 10:07

Спортсменка рассказала о себе всю правду.

«Думаю, некоторые не выносят меня, потому что я черная, сильная, высокая, мощного телосложения и уверена в себе. И они начинают говорить, что у меня руки не такие, как у других девушек, ноги не выглядят так, как у других, не такая задница, и вообще тело.

Слушайте, если вам не по душе – пускай. Я не могу сделать так, чтобы всем нравилось, и не прошу кого-то меня любить. Главное, что мне нравится и я люблю сама себя. А они пусть остаются при своем мнении. Пусть любят что хотят, кого хотят и за что хотят. Главное – чтобы это не сбивало меня с толку.

Было время, когда мне самой было некомфортно, когда казалось, что я чересчур сильная. Но затем я решила взять паузу и подумать: итак, кто-то считает, что я чересчур атлетична для женщины. Но ведь это тело позволило мне стать величайшей теннисисткой, так стоит ли слишком переживать по этому поводу? И я решила больше не забивать себе этим голову», – приводит слова Уильмс Theundefeated.

Также теннисистка рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются темнокожие люди в обществе.

«Многие афроамериканцы в подростковом возрасте испытывают комплексы из-за своей внешности – им кажется, что они плохо выглядят, что у них некрасивые волосы, слишком темная кожа или очень большие губы. С возрастом, конечно, это проходит.

Но нас в семье всегда учили любить самих себя. Наш отец всегда твердил, что мы должны уважать собственную историю.

Никакая другая раса, на мой взгляд, не испытывала подобного: на протяжении сотен лет мы должны были бороться за выживание. И это сделало нас сильнее физически и крепче ментально. Поэтому я по-настоящему горжусь цветом своей кожи».

  • До осени 2016 года Уильямс на протяжении 186 недель непрерывно возглавляла мировой рейтинг.
  • Год американка закончила на втором месте в рейтинге.

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