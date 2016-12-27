Ник Кирьос: «Благодаря психологу я научился контролировать себя»

«Чувствую, что после нашего сотрудничества, я стал гораздо спокойнее: психолог научил меня самоконтролю. Теперь это помогает мне обретать физическую и психологическую свежесть.

Мне необходимо забыть этот трудный год и сконцентрироваться на новых выступлениях. Сделаю все возможное, чтобы уже на Australian Open показать хорошую игру», – цитирует Кирьоса Аll.true-news.info.

Кирьос начал занятия с психологом в октябре 2016 года.

Кирьос был наказан за поведение в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае против Миши Зверева. Уже в первом сете Кирьос откровенно бросил бороться и всячески демонстрировал нежелание играть. АТР дисквалифицировала Ника Кирьоса на 8 соревновательных недель, после чего он обратился к помощи психолога.

Австралиец занимает 13-е место в рейтинге АТР.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами