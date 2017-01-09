Спор-площадка. Запрет на полотенца и еще 4 вещи, которые сделают теннис круче

Введение тай-брейка в пятом сете на всех мэйджорах

На всех турнирах «Большого шлема», кроме US Open, пятый сет играется до преимущества в два гейма, из-за чего матчи нередко затягиваются. Игроки возятся на корте 3-4 часа (в прошлом году на «Уимблдоне» в решающей партии встречались счета 19:17 и 22:20), после чего очень сложно восстановиться. А порой невозможно – рубившиеся в 2010 году в Лондоне 11 часов Изнер и Маю еще неделю приходили в себя.

Матчи на австралийском мэйджоре и вовсе превратились в гонку на выживание с солнечными ударами и обмороками. «Играть в Австралии при 42°С подобно самоубийству. Я считаю, это негуманно по отношению к игрокам, болельщикам, спорту – ко всем. Игроки снимаются, теряют сознание. Думаю, ничего не изменится, пока кто-нибудь не умрет», – разозлился отрубившийся в 2014 году канадец Франк Данцевич.

Наряду с игроками негодуют организаторы телетрансляций: как вместить в расписание затяжные матчи? Не в восторге и зрители, ведь спустя два-три часа качество тенниса падает из-за естественной усталости атлетов. После того как матч Кубка Дэвиса в 2015 году между Майером и Соузой продолжался 6 часов и 42 минуты, Международная федерация тенниса ввела тай-брейк в пятой партии. Пора уже проявить понимание и организаторам других самых важных турниров.

Отмена второй подачи

Иво Карлович, Джон Изнер, Жиль Мюллер и другие звери подачи нервно вздрагивают, когда говорят о таком. А ведь не совсем честно, когда и так наделенные от природы богатырской силушкой парни получают дополнительную привилегию второй подачи. В августе 2016 года Карлович установил новый рекорд US Open по эйсам в одном матче (61), доставив сомнительное удовольствие зрителям – такие монотонные матчи мало сочетаются с понятием борьбы.

Консервативному теннисному руководству нужно обратить внимание на волейбол. Отмена второй подачи в этом виде спорта улучшила динамику игры, а с ним и телевизионную привлекательность. Преимущество получила принимающая команда, подающие эволюционировали (разновидность подач увеличилась, игроки надеются не только на силу), а матчи стали менее продолжительными.

Так же и в теннисе: отмена второй подачи повысит концентрацию игроков, заставит изобретать новые тактические схемы, больше применять вращения и рисковать. Чистая сила уйдет на второй план, эйсов станет меньше, зато розыгрышей – больше. Для зрителей это значительно более манящая альтернатива, чем любоваться бесконечными ритуалами подготовки к подаче и игрой в одни ворота.

Упразднение счета больше-меньше

К этому уже давно пришли на некоторых парных турнирах: каждое следующее очко после счета ровно становится решающим. Это избавляет от бесконечных ралли, которые могут длиться по 10 минут без изменения счета по геймам. В случае отмены больше-меньше в одиночных турнирах, у подающего не будет преимущества, как сейчас, когда он понимает, что гарантированно дважды подаст при счете 40:40.

Ранее матчи без больше-меньше проходили в одиночках в Международной теннисной Премьер-лиге (IPTL). В начале января 2017 года подобное нововведение опробовали в миксте на Кубке Хопмана наряду с другими изменениями, получившими название FAST4 Tennis.

В таком формате для победы в сете нужно:

выиграть четыре гейма;

победить на тай-брейке, который проводится, когда обе пары выиграют по три гейма;

набрать для победы на тай-брейке пять очков. Кроме того, розыгрыш продолжится, если мяч при подаче заденет сетку.

Увеличение паузы до 25 секунд между розыгрышами на «Шлемах»

На всех турнирах, кроме ТБШ, теннисисты получают 25 секунд на подготовку к новому розыгрышу. Неудивительно, что игроки жалуются и нервничают, когда приезжают на мэйджоры, где лимит составляет всего 20 секунд. Странное решение руководства, ведь напряжение и интенсивность на главных турнирах выше, и соблюдать правило в затяжном матче очень трудно.

Кроме того, у судей разный подход в отношении правила для топовых игроков и всех остальных. На затяжку времени со стороны Надаля, Джоковича и других лучших часто смотрят сквозь пальцы. Например, на Australian Open-2015 Мария Шарапова в матче против Екатерины Макаровой только в стартовом гейме 13 раз выскочила за 20 секунд. И ей за это ничего не было.

Запрет на обтирание полотенцами

Игрокам приходится непросто: дичайшие нагрузки, бешеный ритм, лимит на паузу между розыгрышами. Но это совсем не повод перед каждой подачей звать болбоя и вытираться. Футболисты, например, наматывают больше 10 километров во время матчей, и ничего – как-то обходятся. У теннисистов же есть повязки на голове, напульсники, перерыв между геймами, а им все мало. При этом не очень уважительно по отношению к болбоям выглядят сцены швыряния полотенец, когда спортсмены даже не смотрят в сторону помощников. Раз уж на то пошло, почему бы игрокам самим не подходить к стульчику с полотенцем? Иначе дойдет до того, что болбои будут вытирать им пот со лба.

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