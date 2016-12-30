Серена Уильямс объявила о помолвке с основателем Reddit

В четверг Серена Уильямс открыла на Reddit новую тему, где объявила о помолвке с Алексисом Оханяном.

«Я пришла домой немного позже. Кто-то собрал для меня вещи и подготовил карету до моего любимого Рима – места где наши звезды впервые столкнулись. И теперь круг замкнулся. За тем же столиком, где мы случайно встретились впервые.

Но уже по собственному желание он опустился на одно колено и сказал те слова. А я сказала да».

Оханян – американский предприниматель. В 2005 году он совместно со Стивом Хаффманом создал социальный новостной сайт Reddit.

Серена – 22-кратная победительница турниров «Большого шлема».

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