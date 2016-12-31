Eurosport
Энди Маррей и Мо Фара стали рыцарями, Крис Коулмэн – офицером Ордена Британской империи
Во всех смыслах титулованные спортсмены.
В пятницу королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари трех британских спортсменов. Звания были удостоены олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Энди Маррей (теннис), Мо Фара (бег) и 11-кратный победитель Паралимпийских игр в конном спорте Ли Пирсон.
Титула дам удостоены Джессика Эннис-Хилл (многоборье) и Кэтрин Грейнджер (гребля).
Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крис Коулмэн получил звание офицера Ордена Британской империи, передает ВВС.
- Энди Маррей в 2016 году во второй раз выиграл Уимблдон и золото Олимпиады. В ноябре он стал первым британцем, возглавившим рейтинг АТР.
- Мо Фара завоевал в Рио золото на дистанциях 5 и 10 километров. В его активе стало четыре золотые медали Олимпийских игр.
- Крис Коулмэн вывел сборную Уэльса в полуфинал Евро-2016, где валлийцев остановили будущие чемпионы португальцы.
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