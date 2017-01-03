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Горячие фото Шараповой, встретившей Новый год на Гавайях

Горячие фото Шараповой, встретившей Новый год на Гавайях
Eurosport

Вчера в 12:06

Мария искала Деда Мороза на пляже.

Отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония русская теннисистка отрывается в жарких странах. На Новый год Марию с друзьями занесло на Гавайи, чем 29-летняя теннисистка поделилась с подписчиками в инстаграме.

Одну из фотографий Мария сопроводила романтической подписью: «Тот момент, когда вы чувствуете перемены, у вас путаются мысли и приходит любовь».

  • Шарапова пропустит стартующий в середине января Australian Open. Дисквалификация Марии заканчивается 26 апреля 2017 года.
  • Перед отлетом на Гавайи Шарапова снялась для обложки журнала SELF.

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