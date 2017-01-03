Eurosport
Горячие фото Шараповой, встретившей Новый год на Гавайях
Мария искала Деда Мороза на пляже.
Отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония русская теннисистка отрывается в жарких странах. На Новый год Марию с друзьями занесло на Гавайи, чем 29-летняя теннисистка поделилась с подписчиками в инстаграме.
Одну из фотографий Мария сопроводила романтической подписью: «Тот момент, когда вы чувствуете перемены, у вас путаются мысли и приходит любовь».
- Шарапова пропустит стартующий в середине января Australian Open. Дисквалификация Марии заканчивается 26 апреля 2017 года.
- Перед отлетом на Гавайи Шарапова снялась для обложки журнала SELF.
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