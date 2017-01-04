Роджер Федерер проиграл Александру Звереву в Кубке Хопмана

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Федерер потерпел первое поражение после возвращения в тур. Счет личных встреч между Роджером и Александром стал 1:0 в пользу 19-летнего немца.

Поражение Федерера не помешало Швейцарии переиграть команду Германии с общим счетом 2:1. Очки швейцарцам принесли победы Белинды Бенчич над Андреа Петкович (6:3, 6:4) и Федерера в миксте с Бенчич над Зверевым и Петкович (4:1, 4:2).

Федерер пропустил вторую половину сезона-2016 из-за операции на колене.

Матч против Зверева стал для него вторым после возвращения. В первом он переиграл в двух сетах британца Даниэля Эванса.

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