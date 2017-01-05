Eurosport
Друзья Петры Квитовой объявили вознаграждение за информацию о нападавшем на теннисистку
Злоумышленник по-прежнему не найден.
Члены теннисного клуба города Простеёв, где произошло преступление, предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о нападавшем.
- Утром 20 декабря неизвестный напал на Петру Квитову в ее собственном доме. В результате нападения чешка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа. Оперировавший ее врач заявил, что спортсменка пропустит около 6 месяцев.
- Восстановление Квитовой идет по плану, и она уже начала делать упражнения поврежденными пальцами.
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