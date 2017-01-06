Отель Энди Маррея задолжал 8 миллионов евро

Управляющая компания Cromlix House Hotel Limited, под контролем которой находится отель Энди Маррея, должна кредиторам 8 миллионов евро. За последний год акционеры понесли убытки в 234 тысячи фунтов.

Британский теннисист купил отель в Шотландии за 2 милллиона евро в 2013 году, а затем позднее вложил в него еще 4,6 миллиона евро. Там же Маррей отметил свадьбу с Ким Сирс, пишет Express.

Маррей – двукратный олимпийский чемпион и победитель трех турниров Большого шлема.

Энди Маррей заработал за 2016 год 10 миллионов евро.

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