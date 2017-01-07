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Скотленд-Ярд. Скачок Энди Маррея как главное преступление года

Скотленд-Ярд. Скачок Маррея как главное преступление года
Евгений Коростелев

13 ч. назад

Британец – автор революции на один сезон.

В 2016-м перевернулась очередная страница теннисной книги – началась новая глава. Произошло то, чего все так боялись, но что было неизбежно: спорт джентльменов и парней в строгих костюмах пережил перезагрузку и попал в новую эпоху, безвозвратно утратив свежесть и блеск. Время рыцарей и королей истекло, а им на смену пришли пацаны в разодранных джинсах с жвачкой за щекой. В этой суете рейтинг возглавил самый скучный и бесцветный теннисист современности – Энди Маррей.

Andy Murray lors de la finale du Masters de Londres.

Британец всегда находился где-то поблизости от вершины, но одновременно был очень далеко. «Джокович привык бороться с Надалем, с Федерером. Маррей в этой компании всегда четвертый», – Борис Беккер отравил британцу первые дни на троне неприятной и жгучей правдой. Энди никогда не выделялся на фоне остальных. Громкий и вечно нервный, он плелся за спиной у лучших, без шансов на рейтинговый прогресс. Да, 43 титула у британца не отнять, но это мелочь, по сравнению с горой побед у Джоко (66), Федерера (88) и Надаля (69). Всем им он проигрывает и по личным встречам.

В сезоне-2016 теннисные боги сжалились над кудрявым парнем и отломили для него жирный незаслуженный ломоть: Энди поднялся в топ только после того, как Федерер и Надаль продлили больничный, а Джокович выполнил задачи на сезон, затащив «Ролан Гаррос». До этого Маррей регулярно получал тумаки от конкурентов и не видел дальше скромного четвертого место. Достаточно прокрутить в голове финалы против Джоковича («шлемы»-2016 во Франции и Австралии) или мясорубку против Рафы в Монте-Карло (Энди там покрошили на кусочки).

Первое место рейтинга, 3 мэйджора, 2 Олимпиады и Кубок Дэвиса. Заслуги Маррея вызывают уважение, но он не тот, на кого хочется равняться, и кем приятно восхищаться. Сложно понять бурю, которая поднимается в Британии после каждой его весомой победы: в многообразии званий и титулов Энди не хватает лишь королевского (хотя он близок к его получению: по итогам 2016 года королева Елизавета посвятила его в рыцари). Сошли с ума и обычные люди: они неожиданно выбрали Энди лучшим спортсменом в истории Великобритании. Кем в таком случае должен быть провозглашен Роджер Федерер?

Не меньше, чем властелином планеты. Маррей переоценен. Люди знают правду, и поклонников британца она колет в самое сердце: Энди первый уже 2 месяца, но лишь формально и благодаря обстоятельствам. По-настоящему лучшие просто взяли отпуск.

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