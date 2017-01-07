Скотленд-Ярд. Скачок Энди Маррея как главное преступление года

В 2016-м перевернулась очередная страница теннисной книги – началась новая глава. Произошло то, чего все так боялись, но что было неизбежно: спорт джентльменов и парней в строгих костюмах пережил перезагрузку и попал в новую эпоху, безвозвратно утратив свежесть и блеск. Время рыцарей и королей истекло, а им на смену пришли пацаны в разодранных джинсах с жвачкой за щекой. В этой суете рейтинг возглавил самый скучный и бесцветный теннисист современности – Энди Маррей.

Британец всегда находился где-то поблизости от вершины, но одновременно был очень далеко. «Джокович привык бороться с Надалем, с Федерером. Маррей в этой компании всегда четвертый», – Борис Беккер отравил британцу первые дни на троне неприятной и жгучей правдой. Энди никогда не выделялся на фоне остальных. Громкий и вечно нервный, он плелся за спиной у лучших, без шансов на рейтинговый прогресс. Да, 43 титула у британца не отнять, но это мелочь, по сравнению с горой побед у Джоко (66), Федерера (88) и Надаля (69). Всем им он проигрывает и по личным встречам.

В сезоне-2016 теннисные боги сжалились над кудрявым парнем и отломили для него жирный незаслуженный ломоть: Энди поднялся в топ только после того, как Федерер и Надаль продлили больничный, а Джокович выполнил задачи на сезон, затащив «Ролан Гаррос». До этого Маррей регулярно получал тумаки от конкурентов и не видел дальше скромного четвертого место. Достаточно прокрутить в голове финалы против Джоковича («шлемы»-2016 во Франции и Австралии) или мясорубку против Рафы в Монте-Карло (Энди там покрошили на кусочки).

Первое место рейтинга, 3 мэйджора, 2 Олимпиады и Кубок Дэвиса. Заслуги Маррея вызывают уважение, но он не тот, на кого хочется равняться, и кем приятно восхищаться. Сложно понять бурю, которая поднимается в Британии после каждой его весомой победы: в многообразии званий и титулов Энди не хватает лишь королевского (хотя он близок к его получению: по итогам 2016 года королева Елизавета посвятила его в рыцари). Сошли с ума и обычные люди: они неожиданно выбрали Энди лучшим спортсменом в истории Великобритании. Кем в таком случае должен быть провозглашен Роджер Федерер?

Не меньше, чем властелином планеты. Маррей переоценен. Люди знают правду, и поклонников британца она колет в самое сердце: Энди первый уже 2 месяца, но лишь формально и благодаря обстоятельствам. По-настоящему лучшие просто взяли отпуск.

Другие впечатления авторов Eurosport.ru от 2016-го:

Фанфан-тюльпан. Ферстаппен как главный негодяй года

Установка – ныть. Провалы Слуцкого как главное расстройство года

Дать про Машку. Мельдониевое дело Марии Шараповой как главная притча года

Точка прозрения. Чемпионство «Лестера» как величайший подвиг года

Зизу вечен. Зинедин Зидан как лучший менеджер года

Курс на север. Исландия на Евро как самая трогательная мечта 2016-го

Коксующийся угорь. Кокаин в игроке ЦСКА Романе Еременко как главное разочарование года

Команда Макларена. 2016-й как год, измазавший спорт в грязи

Кавалеру – орден. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс как главный спортивный монстр года

Спасибо, что живой. Восшествие Хуана Мартина Дель Потро как мощнейший камбэк 2016-го