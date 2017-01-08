AFP

Ник Кирьос: «Будь я на месте Джоковича, меня дисквалифицировали бы до 2025 года»

Кирьос: «Будь я на месте Джоковича, меня дисквалифицировали бы до 2025 года»
Eurosport

16 ч. назад

У австралийца есть претензии к ATP.

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил эпизод, произошедший в финальном матче турнира в Дохе, где встречались Новак Джокович и Энди Маррей. По ходу первого сета Новак, недовольный проигрышем очка, пробил мячом в линейного арбитра.

    «Меня бы за такое сняли с матча и дисквалифицировали до 2025 года», – отреагировал Ник.

    • Финал в Дохе завершился победой Новака Джоковича со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

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