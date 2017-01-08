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«Худшее в том, что он очень молод». Австралийский вундеркинд попался на договорняке

«Худшее в том, что он очень молод». Австралийский вундеркинд попался на договорняке
Никита Щекутин

9 ч. назад

Полиция наконец-то схватила за руку участника договорного матча в теннисе.

Год назад над Оливером Андерсоном светило яркое теннисное солнце. 18-летний австралиец жмурился счастливым лучам с кубком юношеского Australian Open и готовился вступить во взрослый теннис. Впереди ждали серьезные титулы, меткие эйсы и новые подписчики в твиттере.

Мистер Андерсон в итоге шагнул явно не в ту сторону. В четверг издание The Sydney Morning Herald опубликовало результаты совместного расследования антикоррупционного теннисного комитета и австралийской полиции: Оливер обвиняется в умышленном проигрыше сета на 50-тысячном Челленджере в австралийском Траралгоне. Пресса заявляет, что у полиции уже есть признания спортсмена, а в деле замешан криминальный синдикат, занимающийся организацией договорняков по всему миру. Вместо карьерной лестницы Оливера ожидает суд, который состоится 2 марта этого года.

Преступление против спортивного принципа случилось 24 октября прошлого года. 18-летний Андерсон был явным фаворитом в матче первого круга против австралийца Харрисона Ломбе (в рейтинге ATP ниже Оливера на 1000 позиций) – возможный успех Ломбе в этом матче букмекеры оценивали в 9 к 1.

Странности начались при счете 4:4 в первом сете. Запись двух последних геймов в сете подтверждает подозрения – Андерсон начинает делать ну слишком уж невынужденные ошибки. Пропадает подача: в девятом гейме он подает только одну первую в восьми розыгрышах, при этом совершает две двойные. Вторая из этих двойных происходит на геймболе. Еще более явными выглядят ошибки с бэкхенда – мяч либо приземляется в центр сетки, либо улетает на два метра в сторону от корта.

В последнем гейме сета оба игрока совершают две невынужденные ошибки. Последняя из них происходит со стороны Оливера при счете 40-30 на сетболе. За весь первый сет Андерсон подал только 47 процентов первым мячом, а Ломбе отыграл все шесть брейк-пойнтов.

Скорее всего, для синдиката этих двух геймов уже достаточно, чтобы обогатиться. Поэтому дальше дела у Андерсона пошли лучше. Подача наладилась, а за два первых гейма он проиграл только один розыгрыш. Второй сет он выиграл за 20 минут, а в целом победил в 11 геймах подряд, не совершив ни одной двойной. Матч закончился со счетом 4:6, 6:0, 6:2.

Уже в следующем круге Андерсон проиграл в двух сетах и с тех пор не выходил на корт, объявив паузу на неопределенный срок. Скорее всего, потому что сразу после матча на Оливера вышла полиция. Карьера юного австралийца замерла на 743-й строчке в рейтинге с суммарными призовыми в 20 735 долларов, а высшим достижением в спорте для тинейджера осталась 639-я строчка рейтинга ATP в июле.

Соперник 21-летнего Ломбе под подозрения не попал, как и его тренер бывший австралийский теннисист Уэйн Артурс. Оба отказались от комментариев. Молчит и сам Андерсон, есть лишь слова представителей его семьи: «Оливер сотрудничает со следствием и ждет суда».

Зачем перспективный теннисист пошел на такое? В прессу попали наблюдения близких Оливера: говорят, несмотря на успехи в начале года, он испытывал проблемы с мотивацией и переживал за финансовое будущее. Чтобы зарабатывать в теннисе, нужно находиться хотя бы в топ-70, а в таких успехах Оливер уверен не был. Плюс ко всему летом он перенес непростую операцию на бедре.

Куда строже высказались бизоны теннисного тура.

Джокович об Андерсоне
Надаль об Андерсоне

Указам Рафы изо всех сил следуют именно в Австралии. Там в 2013-м была запущена национальная система борьбы с договорняками. От других популистских систем и организаций ее отличает то, что ее работа дает результаты. Пусть и не великие, зато в разных видах спорта: попадалась футбольный клуб из низшего дивизиона «Южные Звезды», региональная команда по скачкам и теннисисты Ник Линдаль и Мэттью Фокс. До сих пор эти два бедолаги были единственными теннисистами Австралии, кому предъявили обвинения в договорняках.

Отсутствие доказательств – главная проблема в расследовании теннисных договорняков, поэтому за этот вид спорта в Австралии переживают больше всего: спортсмены не зависят от партнеров и сами себе хозяева, а ход матча структурирован. Изобретательные букмекеры принимают ставки на любую мелочь вплоть до исхода отдельного розыгрыша. Пару неудачных ударов и двойную любой хитрец-профессионал всегда сможет списать на ветер и усталость. Например, следователи основательно рылись в прошлогоднем АО: каждый матч основной сетки турнира попадал под лупу специалистов, а одна из игр микст-турнира даже была названа потенциально договорной. Потом все затихло, ведь любые подозрения никчемны без доказательств.

Единственный выход – добиваться показаний игроков. В случае с Оливером Андерсоном следственным органам это как-то удалось, но вряд ли они расскажут как. Иначе могут спугнуть более крупную рыбу. А пока в Австралии изо всех сил договорные матчи пытаются предотвратить, поэтому для всех теннисистов – от 12-летних карапузов до профессионалов – проводятся мотивирующие курсы, где рассказывается об опасностях организованной преступности в теннисе. Красным по белому на лекциях сквозит лозунг властей – за договорняки любой степени толерантной судимости не будет: штрафовать будут австралийским долларом и пожизненным отстранением от игры.

Специальный уполномоченный Нейл Паттерсон видит только плюс в том, что пока расследования касаются низших слоев тенниса, ведь это подчеркивает, что бой коррупции в спорте будет дан на всех уровнях. Тем более, если игроки втянутся в договорняки в начале карьеры, преступные синдикаты могут довести их до высших уровней. Хотя, скорее всего, они уже там.

" Я не говорю, что на высшем профессиональном уровне нет договорняков. На самом деле, мы уверены, что есть. Договорные матчи – одно из самых быстрорастущих преступлений по всему миру"

Расследования деятельности синдиката продолжается, но все еще неизвестно, связывался ли он с другими игроками, насколько широки международные связи и насколько эти договорняки были прибыльными.

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