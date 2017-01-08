«Худшее в том, что он очень молод». Австралийский вундеркинд попался на договорняке

Год назад над Оливером Андерсоном светило яркое теннисное солнце. 18-летний австралиец жмурился счастливым лучам с кубком юношеского Australian Open и готовился вступить во взрослый теннис. Впереди ждали серьезные титулы, меткие эйсы и новые подписчики в твиттере.

Мистер Андерсон в итоге шагнул явно не в ту сторону. В четверг издание The Sydney Morning Herald опубликовало результаты совместного расследования антикоррупционного теннисного комитета и австралийской полиции: Оливер обвиняется в умышленном проигрыше сета на 50-тысячном Челленджере в австралийском Траралгоне. Пресса заявляет, что у полиции уже есть признания спортсмена, а в деле замешан криминальный синдикат, занимающийся организацией договорняков по всему миру. Вместо карьерной лестницы Оливера ожидает суд, который состоится 2 марта этого года.

Преступление против спортивного принципа случилось 24 октября прошлого года. 18-летний Андерсон был явным фаворитом в матче первого круга против австралийца Харрисона Ломбе (в рейтинге ATP ниже Оливера на 1000 позиций) – возможный успех Ломбе в этом матче букмекеры оценивали в 9 к 1.

Странности начались при счете 4:4 в первом сете. Запись двух последних геймов в сете подтверждает подозрения – Андерсон начинает делать ну слишком уж невынужденные ошибки. Пропадает подача: в девятом гейме он подает только одну первую в восьми розыгрышах, при этом совершает две двойные. Вторая из этих двойных происходит на геймболе. Еще более явными выглядят ошибки с бэкхенда – мяч либо приземляется в центр сетки, либо улетает на два метра в сторону от корта.

В последнем гейме сета оба игрока совершают две невынужденные ошибки. Последняя из них происходит со стороны Оливера при счете 40-30 на сетболе. За весь первый сет Андерсон подал только 47 процентов первым мячом, а Ломбе отыграл все шесть брейк-пойнтов.

Скорее всего, для синдиката этих двух геймов уже достаточно, чтобы обогатиться. Поэтому дальше дела у Андерсона пошли лучше. Подача наладилась, а за два первых гейма он проиграл только один розыгрыш. Второй сет он выиграл за 20 минут, а в целом победил в 11 геймах подряд, не совершив ни одной двойной. Матч закончился со счетом 4:6, 6:0, 6:2.

Уже в следующем круге Андерсон проиграл в двух сетах и с тех пор не выходил на корт, объявив паузу на неопределенный срок. Скорее всего, потому что сразу после матча на Оливера вышла полиция. Карьера юного австралийца замерла на 743-й строчке в рейтинге с суммарными призовыми в 20 735 долларов, а высшим достижением в спорте для тинейджера осталась 639-я строчка рейтинга ATP в июле.

Соперник 21-летнего Ломбе под подозрения не попал, как и его тренер бывший австралийский теннисист Уэйн Артурс. Оба отказались от комментариев. Молчит и сам Андерсон, есть лишь слова представителей его семьи: «Оливер сотрудничает со следствием и ждет суда».

Зачем перспективный теннисист пошел на такое? В прессу попали наблюдения близких Оливера: говорят, несмотря на успехи в начале года, он испытывал проблемы с мотивацией и переживал за финансовое будущее. Чтобы зарабатывать в теннисе, нужно находиться хотя бы в топ-70, а в таких успехах Оливер уверен не был. Плюс ко всему летом он перенес непростую операцию на бедре.

Куда строже высказались бизоны теннисного тура.

Указам Рафы изо всех сил следуют именно в Австралии. Там в 2013-м была запущена национальная система борьбы с договорняками. От других популистских систем и организаций ее отличает то, что ее работа дает результаты. Пусть и не великие, зато в разных видах спорта: попадалась футбольный клуб из низшего дивизиона «Южные Звезды», региональная команда по скачкам и теннисисты Ник Линдаль и Мэттью Фокс. До сих пор эти два бедолаги были единственными теннисистами Австралии, кому предъявили обвинения в договорняках.

Отсутствие доказательств – главная проблема в расследовании теннисных договорняков, поэтому за этот вид спорта в Австралии переживают больше всего: спортсмены не зависят от партнеров и сами себе хозяева, а ход матча структурирован. Изобретательные букмекеры принимают ставки на любую мелочь вплоть до исхода отдельного розыгрыша. Пару неудачных ударов и двойную любой хитрец-профессионал всегда сможет списать на ветер и усталость. Например, следователи основательно рылись в прошлогоднем АО: каждый матч основной сетки турнира попадал под лупу специалистов, а одна из игр микст-турнира даже была названа потенциально договорной. Потом все затихло, ведь любые подозрения никчемны без доказательств.

Единственный выход – добиваться показаний игроков. В случае с Оливером Андерсоном следственным органам это как-то удалось, но вряд ли они расскажут как. Иначе могут спугнуть более крупную рыбу. А пока в Австралии изо всех сил договорные матчи пытаются предотвратить, поэтому для всех теннисистов – от 12-летних карапузов до профессионалов – проводятся мотивирующие курсы, где рассказывается об опасностях организованной преступности в теннисе. Красным по белому на лекциях сквозит лозунг властей – за договорняки любой степени толерантной судимости не будет: штрафовать будут австралийским долларом и пожизненным отстранением от игры.

Специальный уполномоченный Нейл Паттерсон видит только плюс в том, что пока расследования касаются низших слоев тенниса, ведь это подчеркивает, что бой коррупции в спорте будет дан на всех уровнях. Тем более, если игроки втянутся в договорняки в начале карьеры, преступные синдикаты могут довести их до высших уровней. Хотя, скорее всего, они уже там.

" Я не говорю, что на высшем профессиональном уровне нет договорняков. На самом деле, мы уверены, что есть. Договорные матчи – одно из самых быстрорастущих преступлений по всему миру "

Расследования деятельности синдиката продолжается, но все еще неизвестно, связывался ли он с другими игроками, насколько широки международные связи и насколько эти договорняки были прибыльными.

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