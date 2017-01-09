Даниил Медведев поднялся на 34 строчки благодаря первому финалу в АТР-туре

Накануне Медведев добрался до финала турнира в Ченнае, где уступил второй ракетке соревнований Роберто Баутисте-Агуту.

В первой десятке рейтинга одно изменение: Гаэль Монфис поднялся на шестое место, опередив Марина Чилича. Лидером остается Энди Маррей, лучшим из россиян – Андрей Кузнецов, потерявший две позиции и занимающий сейчас 48-е место.

Рейтинг ATP, версия от 9 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290,

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 5010,

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060…

48 (46). Андрей Кузнецов (Россия) – 935…

51 (53). Карен Хачанов (Россия) – 875…

59 (57). Михаил Южный (Россия) – 781…

65 (99). Даниил Медведев (Россия) – 751…

88 (85). Константин Кравчук (Россия) – 633.

В топ-10 рейтинга WTA одно изменение: Каролина Плишкова поднялась с шестого на пятое место, подвинув Доминику Цибулкову. Первую строчку занимает Анжелик Кербер, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова находится на девятом месте.

Рейтинг WTA, версия от 9 января:

1 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 8875 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) – 7080,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5420,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5257,

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970,

6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4875,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4420,

8 (8). Мэдисон Киз (США) – 4137,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115,

10 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3690…

17 (16). Елена Веснина (Россия) – 2229…

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 1655,

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1575…

33 (30). Екатерина Макарова (Россия) – 1476…

84 (85). Евгения Родина (Россия) – 756…

92 (94). Ирина Хромачева (Россия) – 682.

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