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3 теннисиста из Австралии дисквалифицированы за договорняки

3 теннисиста из Австралии дисквалифицированы за договорняки
Eurosport

1 час назад

Антикоррупционные органы все-таки работают.

Австралийские теннисисты Ник Линдал, Брэндон Уолкин и Исаак Фрост признаны виновными в участии в договорных матчах. Антикоррупционная комиссия выявила причастность игроков к нарушениям правил на турнире «Фьючерс» в Тувумбе в сентябре 2013 года.

В результате расследования спортсмены получили наказания различной степени тяжести: Линдал оштрафован на 33 тыс евро и дисквалифицирован на 7 лет, Уолкин не сможет профессионально играть в теннис в течение полугода. Фрост не будет дисквалифицирован, так как отбыл наказание с 2013 года – момента начала расследования.

  • Антикоррупционная комиссия поймала игроков в результате проверки их личных телефонов и компьютеров.
  • Ник Линдал завершил карьеру в 2013 году.

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