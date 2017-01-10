Eurosport
Читатели выбрали Анну Чакветадзе лучшим теннисным комментатором Eurosport
Второе место занял Александр Метревели, третье – Владас Ташев.
Читатели Eurosport.ru в течение нескольких дней голосовали за лучшего теннисного комментатора телеканалов в 2016 году.
Победила Анна Чакветадзе, набравшая 3692 голоса. Второе место с результатом 3192 балла занял Александр Метревели. Замкнул тройку Владас Ташев, за которого свой голос отдали 2162 зрителя.
- Лучшим хоккейным комментатором Eurosport стал Олег Мосалев.
- В конкурсе футбольных комментаторов победил Владимир Стогниенко.
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