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Читатели выбрали Анну Чакветадзе лучшим теннисным комментатором Eurosport

Чакветадзе – лучший теннисный комментатор Eurosport-2016
Eurosport

1 час назад

Второе место занял Александр Метревели, третье – Владас Ташев.

Читатели Eurosport.ru в течение нескольких дней голосовали за лучшего теннисного комментатора телеканалов в 2016 году.

Победила Анна Чакветадзе, набравшая 3692 голоса. Второе место с результатом 3192 балла занял Александр Метревели. Замкнул тройку Владас Ташев, за которого свой голос отдали 2162 зрителя.

  • Лучшим хоккейным комментатором Eurosport стал Олег Мосалев.
  • В конкурсе футбольных комментаторов победил Владимир Стогниенко.

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