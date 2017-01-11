AFP
«****** [гребаный] Дональд Трамп». Ник Кирьос надел футболку с президентом США в образе дьявола
Австралийский теннисист проголосовал бы за Хиллари Клинтон.
Кирьос вышел для общения с журналистами во время выставочного турнира в Сиднее в футболке с изображением Трампа, где к голове политика пририсованы рога. Под фотографией расположена надпись «****** [гребаный] Дональд Трамп».
- Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября демократа Хиллари Клинтон. В должность главы государства он вступит после инаугурации 20 января 2017 года и сменит Барака Обаму.
- Кирьос занимает 14-е место в рейтинге АТР.
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