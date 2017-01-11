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Румынский теннисист пожизненно отстранен за попытку организовать договорной матч

Румынский теннисист пожизненно отстранен за попытку организовать договорной матч
Eurosport

9 ч. назад

Такое наказание не дают даже за допинг.

По результатам расследования Tennis Integrity Unit было установлено, что Александру-Даниэль Карпен в октябре 2013 года предложил другому игроку, чье имя не называется, сыграть договорной матч.

Карпен был пожизненно отстранен от тениса по результатам слушания Независимой антикорупционной комиссии. Кроме того, румынскому теннисисту запрещено посещать любые теннисные соревнования до октября 2019 года. Карпен признал свою вину.

  • 30-летний румын ни разу не поднимался выше 1088-й строчки в рейтинге АТР.
  • Последний официальный матч Карпен провел в августе 2015 года.

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