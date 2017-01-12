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Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье

Серена выдала жгучий танец в нижнем белье
Eurosport

4 ч. назад

Такой экс-первую ракетку мира вы еще не видели.

Уильямс снялась в рекламном ролике компании Berlei, который получил называние «Сделай это для себя». При создании танца хореографы вдохновлялись фильмом «Свободные».

  • Berlei – австралийский бренд, специализирующийся, в частности, на бюстгальтерах и корсетах.
  • Серена Уильямс занимает второе место в рейтинге WTA.

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