Eurosport
Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье
Такой экс-первую ракетку мира вы еще не видели.
Уильямс снялась в рекламном ролике компании Berlei, который получил называние «Сделай это для себя». При создании танца хореографы вдохновлялись фильмом «Свободные».
- Berlei – австралийский бренд, специализирующийся, в частности, на бюстгальтерах и корсетах.
- Серена Уильямс занимает второе место в рейтинге WTA.
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