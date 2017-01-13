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Новак Джокович сыграл с паралимпийцем в инвалидной коляске на благотворительном вечере
Сначала теннисист играл стоя, но затем уравнял шансы с соперником.
Противником второй ракетки мира стал паралимпиец из сборной Австралии Дилан Олкотт, играющий в баскетбол на коляске. Такую коляску использовал и Джокович, неплохо освоившийся в непривычной позе.
- Матч прошел в рамках акции «Ночь с Новаком», во время которой теннисист встречается с разными спортсменами. Встреча прошла в Мельбурне.
- Новак Джокович сыграет на Australian Open против Фернандо Вердаско 17 января.
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