Eurosport

Новак Джокович сыграл с паралимпийцем в инвалидной коляске на благотворительном вечере

Джокович сыграл с паралимпийцем в инвалидной коляске
Ян Матвеев

1 минуту назад

Сначала теннисист играл стоя, но затем уравнял шансы с соперником.

Противником второй ракетки мира стал паралимпиец из сборной Австралии Дилан Олкотт, играющий в баскетбол на коляске. Такую коляску использовал и Джокович, неплохо освоившийся в непривычной позе.

  • Матч прошел в рамках акции «Ночь с Новаком», во время которой теннисист встречается с разными спортсменами. Встреча прошла в Мельбурне.
  • Новак Джокович сыграет на Australian Open против Фернандо Вердаско 17 января.

Смотрите трансляции Australian Open на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин

03:29
Популярные видео
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
6 661 просмотров21 ч
«Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
 601 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье
2
Роджер Федерер впервые за 15 лет не попал в топ-10 посева мэйджора
3
Энди Маррей и Роджер Федерер попали в одну четверть Australian Open
4
Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
5
13 фотографий Иванович, без которой теннис будет не так горяч
6
«****** [гребаный] Дональд Трамп». Ник Кирьос надел футболку с президентом США в образе дьявола
7
Румынский теннисист пожизненно отстранен за попытку организовать договорной матч
8
Спор-площадка. Запрет на полотенца и еще 4 вещи, которые сделают теннис круче
Только что
Новак Джокович сыграл с паралимпийцем в инвалидной коляске на благотворительном вечере
3 ч. назад
Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
5 ч. назад
Энди Маррей и Роджер Федерер попали в одну четверть Australian Open
17 ч. назад
Роджер Федерер впервые за 15 лет не попал в топ-10 посева мэйджора
Вчера в 14:50
Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье
Вчера в 11:21
Андрей Кузнецов победил Пабло Каррено Бусту в четвертьфинале турнира в Сиднее
11/01/2017 в 14:45
Румынский теннисист пожизненно отстранен за попытку организовать договорной матч
11/01/2017 в 10:54
«****** [гребаный] Дональд Трамп». Ник Кирьос надел футболку с президентом США в образе дьявола