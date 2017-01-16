«Привык, что мои зрители – какой-то парень и его пес». Как уборщик больницы выиграл Аustralian Open

На часах было 23:15. Пациенты спали, дежурная медсестра ворочала охапки больничных листов, изредка отвлекаясь на чьи-то глухие стоны. Уборщик городской больницы австралийского Госфорда Марк Эдмондсон обмакнул швабру в ведро с мыльной водой и взглянул на тускло освещенный коридор – каждый раз он казался ему бесконечным.

За пределами заведения Марк играл в теннис, но назвать его профессионалом было трудно. Денег постоянно не хватало, поэтому он хватался за любую работу. «Мне позвонила сестра и сказала, что есть вакансия уборщика в больнице. Я согласился», – вспоминал Эдмондсон.

В юности с Марком возился бывший тренер знаменитого Рода Лейвера – Чарли Холлис. Он поставил парню хорошую технику, тот прогрессировал, но медленно. Из-за недостатка денег Эдмондсон порой отказывал себе даже в австралийских турнирах, не говоря уже о поездках в Европу. Перед началом Аustralian Open-1976 21-летний Марк занимал 212-е место в мировом рейтинге и даже не собирался в нем участвовать – ему не по карману оказался билет до Мельбурна, хотя между городами лишь 940 км.

Было раннее утро, телефон трещал без умолку. Марк отсыпался в съемной квартире после очередного ночного дежурства и неохотно снял трубку. Ему звонил один из руководителей Аustralian Open, предложивший Эдмондсону уайлд-кард. Чиновника покорило совсем не мастерство Марка – в те времена сетка часто менялась из-за отказов многих теннисистов других стран от участия ввиду дальности и высокой стоимости перелета. Кроме того, призовые на турнире не шли ни в какое сравнение с нынешними. Если в 2016 году триумфатор Мельбурна Новак Джокович получил 3,4 миллиона долларов, то 40 лет назад победителю полагалось всего 7,5 тысяч.

Эдмондсон согласился, но с условием – ему оплатят билет. Организаторы ответили утвердительно, Марк взял отпуск на работе за свой счет и отправился на знаменитый мельбурнский спорткомплекс Kooyong Stadium. Он остановился у друга и две недели, чтобы сэкономить, питался в недорогих забегаловках и ходил на матчи пешком – час в одну сторону.

Сегодня в Мельбурне играют на харде, а в середине 70-х рубились на траве, и это давало Марку шанс – у него была одна из сильнейших подач в туре. Во многом благодаря ей Эдмондсон сенсационно добрался до полуфинала, уделав по ходу двух предыдущих финалистов турнира – Фила Дента и Дика Крили. «Для меня все было непривычно. Я привык играть на плохих кортах, где из зрителей только какой-то парень и его собака, а тут центральная арена!» – не верил Марк.

За финал он боролся с шестикратным победителем турниров «Большого шлема» Кеном Розуоллом. Ветерану уже исполнился 41 год, но это не мешало ему занимать второе место в мировом рейтинге. Понимая, что в долгих розыгрышах у него мало шансов, Эдмондсон мучил ветерана укороченными, чем задергал его и вымотал. Марк выиграл со счетом 6:1. 2:6, 6:2, 6:4.

Несмотря на дерзкие победы 21-летнего выскочки, которого до этого никто не знал, его успех в финале с королем травы Джоном Ньюкомбом выглядел чем-то совершенно нереальным. Эдмондсона и многократного победителя мэйджоров, который за год до этого легко разделался в решающей игре с Джимми Коннорсом, не роднило ничего, кроме усов. Ньюкомб был нынешним Федерером – много зарабатывал и дружил со знаменитостями. За три месяца до финала он ехал в одной машине с Джорджем Бушем-младшим, когда будущего президента США оштрафовали копы за вождение в нетрезвом виде.

В решающей игре Эдмондсону помогла погода. После проигранного им первого сета на тай-брейке, поднялся сильнейший ветер. И так с трудом справлявшийся с убийственной подачей соперника Ньюкомб стал совершенно беспомощен – непрогнозируемый отскок и виляние мяча при полете сильно его напрягали.

Эдмондсон выиграл второй сет со счетом 6:3, а переломный момент произошел на тай-брейке третьего. Ньюкомб вел со счетом 6:4, из-за порыва ветра промазал верный мяч и проиграл. Джон так расстроился, что слил решающую партию со счетом 1:6. Так Марк Эдмондсон стал самым низкорейтинговым победителем мэйджора в Открытой эре и последним австралийцем, выигравшим Аustralian Open. На церемонии он так разволновался, что выронил и разбил чемпионский трофей. Победу Марк посвятил скончавшемуся за два года до этого от рака отцу.

Эдмондсон больше не добирался до решающих матчей «Шлема», зарекомендовав себя классным парным игроком (34 титула). На протяжении карьеры благодаря журналистам все называли Марка уборщиком, но он не обижался, понимая, что это еще один повод осознать, насколько выдающейся получилась победа.

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