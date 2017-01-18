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Президент ITF: «Теннис примет Марию Шарапову после завершения дисквалификации»
Дэвид Хэггерти уверен, что российская теннисистка не будет персоной нон грата.
«Она была дисквалифицирована, но возвращается в апреле и теннис примет ее. Это показывает, что все атлеты чистые, а если у них возникают проблемы, они отбывают дисквалификацию, и мы приветствуем их возвращение», – сказал Хэггерти.
- Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована ITF на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония.
- Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив Шараповой выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.
- Первый матч после дисквалификации 29-летняя Шарапова проведет 26 апреля на турнире в Штутгарте.
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