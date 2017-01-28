AFP

Мария Шарапова выпустит автобиографию

Шарапова выпустит автобиографию
Eurosport

1 час назад

Релиз запланирован на сентябрь.

Предзаказ книги стартовал на сайте издательства Macmillan. Стоимость составляет 27 долларов.

Презентация книги под названием «Шарапова. Автобиография» состоится 12 сентября 2017 года. В ней будет рассказана история теннисистки, начиная с переезда в США в шестилетнем возрасте до получения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Кроме бумажной, в продаже появятся аудио и цифровая версии.

  • Дисквалификация Шараповой за употребление мельдония истекает 26 апреля. В этот день Мария выйдет на корт соревнований в Штутгарте.

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