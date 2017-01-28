AFP
Мария Шарапова выпустит автобиографию
Релиз запланирован на сентябрь.
Предзаказ книги стартовал на сайте издательства Macmillan. Стоимость составляет 27 долларов.
Презентация книги под названием «Шарапова. Автобиография» состоится 12 сентября 2017 года. В ней будет рассказана история теннисистки, начиная с переезда в США в шестилетнем возрасте до получения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Кроме бумажной, в продаже появятся аудио и цифровая версии.
- Дисквалификация Шараповой за употребление мельдония истекает 26 апреля. В этот день Мария выйдет на корт соревнований в Штутгарте.
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