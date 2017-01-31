Эжени Бушар восстанавливает силы после Australian Open в Пуэрто-Рико в компании форварда «Блюз»

Канадский нападающий, не проведший в сезоне-2016/17 ни единого матча в НХЛ, воспользовался паузой на Матч всех звезд и отправил в Пуэрто-Рико.

Ничем не примечательная новость, если бы Джордан не сделал это в компании с мадемуазель Бушар. Теперь всем желающим покорить Эжени придется иметь дело с господином Кэроном.

Бушар завершила выступление на Australian Open в третьем раунде, проиграв будущей полуфиналистке Коко Вандевеге.

На счету Кэрона 157 матчей в НХЛ, в которых он набрал 28 (12+16) очков и получил 78 минут штрафа.

Канал в телеграме завидует канадскому парню

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