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Эжени Бушар восстанавливает силы после Australian Open в Пуэрто-Рико в компании форварда «Блюз»

Бушар восстанавливает силы после Aus Open в Пуэрто-Рико в компании форварда «Блюз»
Eurosport

48 мин. назад

26-летний Джордан Кэрон – счастливчик.

Канадский нападающий, не проведший в сезоне-2016/17 ни единого матча в НХЛ, воспользовался паузой на Матч всех звезд и отправил в Пуэрто-Рико.

Ничем не примечательная новость, если бы Джордан не сделал это в компании с мадемуазель Бушар. Теперь всем желающим покорить Эжени придется иметь дело с господином Кэроном.

  • Бушар завершила выступление на Australian Open в третьем раунде, проиграв будущей полуфиналистке Коко Вандевеге.
  • На счету Кэрона 157 матчей в НХЛ, в которых он набрал 28 (12+16) очков и получил 78 минут штрафа.

Канал в телеграме завидует канадскому парню

И теннис с Эжени, и матчи НХЛ можно и нужно смотреть на Eurosport Player

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