Eurosport
Мария Шарапова сходила в гости к «Вечернему Урганту»
Спортсменка наконец посетила Москву.
Российская теннисистка, отбывающая дисквалификацию за допинг, прилетела в столицу и заглянула на шоу к Ивану Урганту. Ранее Мария представила в Москве новую коллекцию конфет Sugarpova.
- Последний раз Шарапова прилетала в Россию для участия в матче Кубка Федераций против Голландии.
- Дисквалификация Марии истечет 26 апреля. Первым турниром, на котором сыграет теннисистка, станет Штутгарт.
Фото: официальный инстаграм «Вечернего Урганта»
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