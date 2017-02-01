Eurosport

Мария Шарапова сходила в гости к «Вечернему Урганту»

Шарапова сходила в гости к «Вечернему Урганту»
Eurosport

1 час назад

Спортсменка наконец посетила Москву.

Российская теннисистка, отбывающая дисквалификацию за допинг, прилетела в столицу и заглянула на шоу к Ивану Урганту. Ранее Мария представила в Москве новую коллекцию конфет Sugarpova.

  • Последний раз Шарапова прилетала в Россию для участия в матче Кубка Федераций против Голландии.
  • Дисквалификация Марии истечет 26 апреля. Первым турниром, на котором сыграет теннисистка, станет Штутгарт.

Фото: официальный инстаграм «Вечернего Урганта»

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