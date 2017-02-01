Винус Уильямс: «Болельщики будут рады снова увидеть Марию Шарапову»

Уильямс-старшая, выступающая на этой неделе на турнире в Петербурге, прокомментировала скорое возвращение в тур Марии Шараповой. «Она была огромной звездой. Думаю, болельщики будут рады снова увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости», – заявил Винус.

Уильямс поделилась мнением о соперничестве Марии с Сереной. «У них случилось множество упорных поединков, Серене не было просто в матчах с Шараповой. Всякий раз, когда она обыгрывала ее, то играла на своем высочайшем уровне», – сообщила американка «P-Спорт».

Шарапова вернется на корт 26 апреля перед турниром в Штутгарте, в котором она сможет принять участие.

Мария отбывает дисквалификацию за прием мельдония.

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