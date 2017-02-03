Imago

Маргарет Корт: «Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной»

Корт: «Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной»
Eurosport

25 мин. назад

74-летняя австралийка пожаловалась, что ее пытаются обвинить в человеконенавистничестве за твердую позицию.

«Вам через многое приходится пройти в жизни. Со мной это до сих пор происходит. Вы стоите за семейные ценности и говорите это в слух, но вас за это преследуют. Вы не ненавидите людей. Вы их любите, но это пытаются исказить. И я заявлю, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной.

Я знаю, что у вас в США законы изменились. Я ничего не имею против людей, но меня изображают, будто я их ненавижу. Вы лишь пытаетесь защитить семью в ее библейском значении.

Зачем давить на детей уже в школьном возрасте? Им говорят: «Ты мальчик? Или ты девочка? Ты можешь быть и тем, и другим». Они родились либо мальчиками, либо девочками и должны понимать это.

Я хочу по школам и беседую с детьми, но теннисные федерации боятся дать мне слово. Они думают, что я начну проповедовать христианство, но я не настолько глупа», – сказала Корт The New York Times.

  • Корт принадлежат рекорды по числу побед на мэйджорах в одиночном разряде (24) и во всех разрядах (62).
  • 13 из 24 одиночных титулов Маргарет завоевала до наступления Открытой эры. В 1970 году австралийка собрала календарный «Большой шлем».

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко

00:59
Популярные видео
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком
2 467 просмотров10 ч
550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
6 649 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Мария Шарапова сходила в гости к «Вечернему Урганту»
2
Новак Джокович: «Финал между Федерером и Надалем – это событие, которое выходит за рамки тенниса»
3
Новак Джокович подкинул Даниила Медведева на Кубок Дэвиса на личном самолете
4
Винус Уильямс: «Болельщики будут рады снова увидеть Марию Шарапову»
5
Финал Aus Open Федерер – Надаль стал лучшей теннисной трансляцией в истории Eurosport в Европе
6
Эжени Бушар восстанавливает силы после Australian Open в Пуэрто-Рико в компании форварда «Блюз»
7
Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в первый день матча Сербия – Россия
8
Старик и море. Роджер Федерер оформил 18-й мэйджор
21 мин. назад
Маргарет Корт: «Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной»
8 ч. назад
Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в первый день матча Сербия – Россия
12 ч. назад
Выбери величайшего теннисного персонажа в истории
14 ч. назад
Новак Джокович: «Финал между Федерером и Надалем – это событие, которое выходит за рамки тенниса»
Вчера в 23:51
Винус Уильямс: «Болельщики будут рады снова увидеть Марию Шарапову»
Вчера в 19:16
Мария Шарапова сходила в гости к «Вечернему Урганту»
31/01/2017 в 19:11
Новак Джокович подкинул Даниила Медведева на Кубок Дэвиса на личном самолете
31/01/2017 в 16:38
Эжени Бушар восстанавливает силы после Australian Open в Пуэрто-Рико в компании форварда «Блюз»