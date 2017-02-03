Маргарет Корт: «Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной»

«Вам через многое приходится пройти в жизни. Со мной это до сих пор происходит. Вы стоите за семейные ценности и говорите это в слух, но вас за это преследуют. Вы не ненавидите людей. Вы их любите, но это пытаются исказить. И я заявлю, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной.

Я знаю, что у вас в США законы изменились. Я ничего не имею против людей, но меня изображают, будто я их ненавижу. Вы лишь пытаетесь защитить семью в ее библейском значении.

Зачем давить на детей уже в школьном возрасте? Им говорят: «Ты мальчик? Или ты девочка? Ты можешь быть и тем, и другим». Они родились либо мальчиками, либо девочками и должны понимать это.

Я хочу по школам и беседую с детьми, но теннисные федерации боятся дать мне слово. Они думают, что я начну проповедовать христианство, но я не настолько глупа», – сказала Корт The New York Times.

Корт принадлежат рекорды по числу побед на мэйджорах в одиночном разряде (24) и во всех разрядах (62).

13 из 24 одиночных титулов Маргарет завоевала до наступления Открытой эры. В 1970 году австралийка собрала календарный «Большой шлем».

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