Роджер Федерер: «Если мой организм выдержит до июля, будет прекрасно»

Триумфатор Australian Open и многократный чемпион рассказал о планах на сезон. «Мой теннис больше построен на технике, чем на психологии, хотя над последней я работаю очень много. В молодости это было моей слабостью. Меня спрашивали: «Почему ты не постарался больше?». Но то было неправдой. То, что я не потею, не кричу и не делаю гримасу боли при ударе, не значит, что я не стараюсь. Просто я так играю, извините.

Победа в Австралии сняла с меня давление и позволила посмотреть на сезон совершенно по-другому. От последних лет в теннисе я хочу взять все: играть турниры, на которых у меня будет больше шансов победить. В конце месяца я отправлюсь в Дубай, потом в Индиан-Уэллс и Майами. На грунте вряд ли буду много играть: выйду на «Ролан Гаррос», а дальше – Штутгарт, Галле и «Уимблдон». Если мой организм выдержит до июля, будет прекрасно», – заявил Роджер The Time.

В финале Australian Open Федерер обыграл Рафаэля Надаля и взял 18-й мэйджор в карьере.

С середины 2016-го по начало 2017-го Федерер не выступал из-за травмы бедра.

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