Наталья Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA

Наталья Вихлянцева в Санкт-Петербурге дошла до полуфинала, где проиграла будущей победительнице турнира француженке Кристине Младенович. 19-летняя теннисистка набрала 748 очков и поднялась со 115-й на 89-ю строчку рейтинга.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидирует американка Серена Уильямс, россиянка Светлана Кузнецова занимает восьмую строчку.

Рейтинг WTA, версия от 6 февраля:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3705,

15 (16). Елена Веснина (Россия) – 2455…

23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2040…

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 1580…

39 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1377…

87 (83). Евгения Родина (Россия) – 756…

89 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) – 748...

97 (96). Ирина Хромачева (Россия) – 680.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP. На минувшей неделе 20-летний теннисист в составе сборной России уступил команде Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Изменений в первой десятке не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 6 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4830,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505,

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3445,

10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…

51 (52). Карен Хачанов (Россия) – 904…

55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…

63 (63). Даниил Медведев (Россия) – 749…

86 (87). Константин Кравчук (Россия) – 644…

89 (91). Михаил Южный (Россия) – 627.

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(фото: официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy)