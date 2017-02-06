Эжени Бушар проспорила свидание парню из твиттера, который верил в победу «Пэтриотс» при счете 3:28

Во время Супербоула канадка написала в твиттере, что «Атланта Фэлконс» обыграет «Нью-Ингленд», получив в ответ предложение от неизвестного парня пойти на свидание в случае, если окажется неправа. Спор был заключен при счете 28:3 в пользу «Фэлконс».

Решающий тачдаун зафиксировал победу «Пэтриотс» – 34:28. Бушар прокомментировала произошедшее смайлом и фразой: «Урок усвоен. Никогда не ставьте против Тома Брэйди».

После Australian Open канадка была замечена в компании хоккеиста «Бостона» Джордана Кэрона, который вряд ли будет рад проигранному Бушар пари.

Бушар покинула АО на стадии третьего круга, проиграв полуфиналистке турнира Коко Вандевеге.

Эжени занимает 45-е место в рейтинге WTA.

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