Рафаэль Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»

Рафа сообщил, что был бы не прочь стать боссом футбольного клуба, за который болеет.

«Конечно, я бы хотел стать президентом «Реала». Никогда не знаешь, что случится в будущем, но в любом случае, у нас сейчас хороший президент.

Не думаю, что я понадоблюсь «Реалу» в ближайшее время», – цитирует Надаля Sportsnews Online.

Рафаэль проиграл в финале Australian Open-2017 Роджеру Федереру.

Канал в телеграме, который Надалю надо постараться, чтобы возглавить