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Рафаэль Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»

Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»
Eurosport

1 час назад

Где-то в Мадриде напрягся один Флорентино Перес.

Рафа сообщил, что был бы не прочь стать боссом футбольного клуба, за который болеет.

«Конечно, я бы хотел стать президентом «Реала». Никогда не знаешь, что случится в будущем, но в любом случае, у нас сейчас хороший президент.

Не думаю, что я понадоблюсь «Реалу» в ближайшее время», – цитирует Надаля Sportsnews Online.

  • Рафаэль проиграл в финале Australian Open-2017 Роджеру Федереру.

Канал в телеграме, который Надалю надо постараться, чтобы возглавить

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