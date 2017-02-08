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Рафаэль Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»
Где-то в Мадриде напрягся один Флорентино Перес.
Рафа сообщил, что был бы не прочь стать боссом футбольного клуба, за который болеет.
«Конечно, я бы хотел стать президентом «Реала». Никогда не знаешь, что случится в будущем, но в любом случае, у нас сейчас хороший президент.
Не думаю, что я понадоблюсь «Реалу» в ближайшее время», – цитирует Надаля Sportsnews Online.
- Рафаэль проиграл в финале Australian Open-2017 Роджеру Федереру.
Канал в телеграме, который Надалю надо постараться, чтобы возглавить
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